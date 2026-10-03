Başkan Erdoğan’dan fon mesajı: Milletin malına el uzatan hesap verecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Fon soruşturmasına ilişkin “Kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını verecek” diyen Erdoğan, muhalefeti belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden eleştirdi. Erdoğan, “Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak” ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan, “2 senedir evlere ağıtlar yükselmiyor” dedi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel