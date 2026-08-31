Girne'de gemi faciası: Adliye çıkışında "Katiller" çığlığı

FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu tutuklandı

Müslümanları, başörtülü kadınları ve çocukları hedef alan alçaklık

Giresun'da Çınarcık Deresi taştı: O anlar kamerada

Başkan Erdoğan Göçebe Oyunları için Bişkek Arena'da

Başkan Erdoğan Göçebe Oyunları için Bişkek Arena'da