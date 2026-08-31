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Girne'de gemi faciası: Adliye çıkışında "Katiller" çığlığı

Girne'de gemi faciası: Adliye çıkışında "Katiller" çığlığı

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KKTC'de 8 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp 18 kişiyi arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü "Filo Jet" deniz otobüsü faciasında adliye koridorları ve mahkeme bahçesi karıştı. Gözaltına alınan kaptan M.Ö. ile birlikte 14 şüphelinin Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldığı anlarda acılı aileler gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme çıkışında zanlıların üzerine yürüyen öfkeli kalabalık, "Katiller!" çığlıklarıyla ortalığı inletti.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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