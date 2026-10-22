14 ilde yasa dışı yumurta ticareti operasyonu! 44 şüpheli adliyede, dosyada 2 milyon avroluk para trafiği iddiası

Libya Meclisi mutabakatı onayladı! MSB'den Yunanistan ve AB açıklamalarına yanıt geldi

Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'i makamında kabul etti