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Esra Albayrak'tan yapay zeka çağında çarpıcı uyarı: “Algoritmalar insanın ihtiyacına değil verisine talip”

Esra Albayrak'tan yapay zeka çağında çarpıcı uyarı: “Algoritmalar insanın ihtiyacına değil verisine talip”

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen uluslararası Dünya Zirvesi'nde yapay zeka çağında çocukların güvenliği ve eğitimi üzerine konuştu. Sosyal medya algoritmalarının çocukların gerçek ilişkilerini zayıflattığına dikkat çeken Albayrak, “Algoritmalar insanın ihtiyacına değil verisine talip” mesajını verdi. Erken çocukluk eğitimine yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Albayrak, fıtrat kavramını da gündeme taşıdı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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