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Esenyurt'ta ihale soruşturması! Yusuf Ulutaş'ın evinde arama: Döviz, TL, ziynet eşyası ve Rolex saatler ele geçirildi

Esenyurt'ta ihale soruşturması! Yusuf Ulutaş'ın evinde arama: Döviz, TL, ziynet eşyası ve Rolex saatler ele geçirildi

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Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 17 şüpheli yakalandı. Dosyada hak edişlerin ortalama yüzde 20'sinin rüşvet olarak talep edildiği iddiası yer alırken, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz, Türk lirası, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi.

Esenyurt Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Kayyumun rüşvet tarifesi yüzde 20: Yusuf Ulutaşın evinden servet çıktı
Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Kayyumun rüşvet tarifesi yüzde 20: Yusuf Ulutaş'ın evinden servet çıktı
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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