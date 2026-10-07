Derin Mermerci'nin tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Çeşme Belediyesi'nde rüşvet pazarlığı görüntüsü kamerada: 70 bin TL'lik dekont dosyaya girdi

Erdoğan'dan fon krizi mesajı: ''Hesap verecekler! Kimse kuşku duymasın!''

Erdoğan'dan fon krizi mesajı: ''Hesap verecekler! Kimse kuşku duymasın!''