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Erhürman'dan batan gemi açıklaması: ''Yeri tespit edildi!''

Erhürman'dan batan gemi açıklaması: ''Yeri tespit edildi!''

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'deki tekne faciasında batan geminin 550 metre derinlikte bulunduğunu ve robotik dalış yapılacağını açıkladı.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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