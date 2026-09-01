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Erhürman'dan batan gemi açıklaması: ''Yeri tespit edildi!''
Erhürman'dan batan gemi açıklaması: ''Yeri tespit edildi!''
Giriş Tarihi: 01 Eylül 2026 18:11
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'deki tekne faciasında batan geminin 550 metre derinlikte bulunduğunu ve robotik dalış yapılacağını açıkladı.
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