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Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Suriye'de yaşananlara ilişkin Şam'ın asıl sahiplerinin eline geçtiğini belirterek "Baas diktatörlüğü tamamen çöktü. Suriye'de iç savaş dün itibarıyla yeni bir boyut kazandı. Esad arkasında 1 milyonun insanın katledildiği bir Suriye bırakarak kaçmıştır." dedi. Başkan Erdoğan, Suriye'de karanlık dönemin kapandığını vurgulayarak "Türkiye sınırlarının ötesinde yeni çıban başlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır" mesajını verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Görüşmeler başlıyor. Çalışanların beklentilerini gözeteceğiz" mesajını verirken üniversite öğrencilerine ilişkin kredi ve burs miktarındaki artışı da açıkladı.

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