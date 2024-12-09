Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplanıyor! 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada

Fon soruşturmasında 4. dalga: Özata ve Destek Faktoring yöneticilerine gözaltı kararı

Başkan Erdoğan, Hendrik Wüst'ü kabul etti

Sarıyer'de adrese ve araca narkotik baskını! 8 kilo 850 gram kristal metamfetamin ele geçirildi

Bartın-Karabük yolunda tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 askerimiz şehit oldu