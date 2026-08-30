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Balıkesir'de orman yangını!

Balıkesir'de orman yangını!

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Balıkesir'de arazide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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