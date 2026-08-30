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Balıkesir'de orman yangını!
Balıkesir'de orman yangını!
Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2026 13:33
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NSosyal
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Balıkesir'de arazide çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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