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AK Parti'ye 4 yeni belediye başkanı katıldı: Rozetleri Başkan Erdoğan taktı

AK Parti'ye 4 yeni belediye başkanı katıldı: Rozetleri Başkan Erdoğan taktı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında düzenlenen törenle 4 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Muş Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a parti rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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