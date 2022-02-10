Yunanistan'ın darp ederek ölüme terk ettiği Yemen uyruklu göçmenleri Türkiye kurtardı!

19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili Yunanistan'a tepkiler sürerken Türkiye göçmenlere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Son olarak 8 Şubat 2022 tarihinde Aydın Kuşadası Dipburun Jandarma Karakolu'na gelen ve yaralı olan Yemen uyruklu 2 düzensiz göçmenden birinin tedavisi yapıldı. Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin kendilerini darp ettiklerini belirten Yemenli göçmenler, arkadaşlarından birinin ayağında derin bir yara olmasına rağmen tedavi edilmeden polis tarafından elleri ve gözleri bağlanarak darp edildiklerini bildirdi.