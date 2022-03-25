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Yılmaz Özdil, CHP'yi ve ittifak ortaklarını bombaladı

Yılmaz Özdil, CHP'yi ve ittifak ortaklarını bombaladı
25.03.2022 00:01 - Son Güncelleme: 25.03.2022 00:17

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Yuvarlak masa ittifakının 28 Şubat'ta imza attığı “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metninde “Atatürk” ve “Türk Milleti” adının hiç geçmemesi dikkat çekti. Söz konusu metne tepkiler çığ gibi büyürken yandaş gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'ye ve ittifak ortaklarına çok sert tepki gösterdi. Özdil, "Şimdi sen toplantı yapmışsın, 'ülkeyi kurtaracağım' diyorsun, mutabakat metninde Atatürk yok! İçinde Atatürk vizyonu olmayan bir metin, ülkenin kurtarıcı mutabakatı olabilir mi?" dedi ve ekledi: "Bu üzerinde konuşulacak bir masa değil bence"

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