Terör destekçisi HDP'nin siyasi uzantısı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi'ni Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle sürekli isim değiştirmeye başlayan Yeşil Sol Parti'nin ismi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi. Kongre esnasında sahneye çıkan yüzü maskeli 2 kişi ise PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Olay üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. İşte detaylar...