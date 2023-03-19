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Yenikapı'da Nevruz kutlaması sonrası polis müdahalesi: 224 gözaltı

Yenikapı'da Nevruz kutlaması sonrası polis müdahalesi: 224 gözaltı
19.03.2023 19:19

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Yenikapı'da Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. Organizasyona HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldı. Etkinlik sonunda polis ekipleriyle bir grup arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği, 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. HDP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliğe HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı. Organizasyonda, sahnede Nevruz ateşi yakıldı, konser ve konuşmalar gerçekleştirildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan alandakilere seslenerek, "HDP adına hepinizin Nevruz'unu kutluyorum" dedi. Buldan, konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere taziye dileklerini de sundu.
Polis ekipleri kutlamalar sırasında alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 6 saat süren organizasyonun sonunda alandan çıkış yapanlarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre toplamda 224 kişi gözaltına alındı.

224 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Valiliği tarafından, etkinlik sonrasında, "Fatih İlçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Kutlaması' açık hava toplantısı sırasında; 'Alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran' 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır" açıklaması yapıldı.

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