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Yargıtay Başsavcısı Şahin'den HDP açıklaması! "Terör örgütünün sözde askere alma dairesi!"

Yargıtay Başsavcısı Şahin'den HDP açıklaması! "Terör örgütünün sözde askere alma dairesi!"
10.01.2023 18:17

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye yönelik kapatma davasın sürerken flaş bir açıklama geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin terör örgütüyle bağının bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, "Davalı partinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik." dedi. Şahin, "Davalı parti, terör örgütünün sözde askere alma dairesi gibi faaliyet göstermektedir. Bunun en önemli delili olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak örgüte götürülen çocukların ve gençlerin annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır il binası ve bazı illerde tuttukları evlat nöbetleri gösterilebilir." ifadelerini kullandı.

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