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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 11:44 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 11:44

Yangın sonrası 15 günde evi teslim edilen Manavgatlı İbrahim Amca Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'u anlattı: Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak

Manavgatlı İbrahim Amca, büyük yangın felaketi sonrası "oğlum" dediği dönemin bakanı Murat Kurum'un bölgeye gelip nasıl yardım eli uzattığını anlattı. İbrahim Amca, "Benim oğlum İstanbul'u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul'a sözü verdiyse o işi yapar" dedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum ise, "Nasıl ki Manavgat'ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul'da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

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