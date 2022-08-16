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Vatandaştan CHP’li Mahmut Tanal’a ‘HDP’ tepkisi: Elli bin kişimizi şehit ettiler..

Vatandaştan CHP’li Mahmut Tanal’a ‘HDP’ tepkisi: Elli bin kişimizi şehit ettiler..
16.08.2022 18:44 - Son Güncelleme: 16.08.2022 18:49

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CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki kirli ittifak, vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da AK Partili bir vatandaşın feraset duvarına toslayan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şimdi de Tuzla'da CHP'li olduğunu söyleyen yaşlı bir adamın sert sözleriyle karşı karşıya kaldı. CHP - HDP ilişkisini eleştiren vatandaş, "Bu işbirliği yakışıyor mu? Elli bin kişimizi şehit ettiler" ifadelerini kullandı. Tanal, bu tepki karşısında kaçamak cevaplar vererek 'yanlış düşünüyorsun' şeklinde konuştu.

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