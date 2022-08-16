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Muhalefette ‘’seçim gecesi’’ tartışması! Muharrem İnce’den Merdan Yanardağ’a: Yüreğin varsa çağır

Muhalefette ‘’seçim gecesi’’ tartışması! Muharrem İnce’den Merdan Yanardağ’a: Yüreğin varsa çağır
16.08.2022 21:29 - Son Güncelleme: 16.08.2022 21:30

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CHP’nin muhalefet medyasını fonladığını ve TELE 1, KRT ve Halk TV’nin CHP’li belediyeleri haraca bağladığını dile getirip fondaş Merdan Yanardağ'a sert sözlerle yüklenen Muharrem İnce'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İnce, daha önce "mangırsın sen mangır" diyerek fon kaynaklarını deşifre ettiği Yanardağ'ı hedef alarak "Merdan Yanardağ yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa korkma seçim gecesini konuşmaya çağır. Yüreğin varsa, cesaretin varsa, onurun varsa gel beni çağır oraya. İftiraları bırakın adam olun" dedi.

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