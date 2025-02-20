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Van’da 69 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 69 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 19:24 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 19:24

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 69 düzensiz göçmen ile 5 şüpheli yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 69 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle E.T., B.Ö., S.Ş., M.G., ve F.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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