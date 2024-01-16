Hain terör saldırıları sonrası Irak’ın kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisi ve depolardan oluşan onlarca hedefi imha İHA ve SİHA’larla imha etmeye devam ediyor. A Haber sınırın sıfır noktasında bölgedeki son durumu aktardı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Benim şahsi fikrim buradaki bir hibrit ağı taktiği ile karşı karşıyayız. Yani şu bir gerçek ki Türkiye’ye karşı dolaylı bir savaş açılmış. Artık bütün milletimiz bunu bilsin. Bu artık insan hakları terörle mücadeleyi geçmiştir. Doğrudan doğruya bize sınırlarımıza Türk devlet varlığına karşı toprak bütünlüğümüze bir savaş açılmıştır. Bu savaş aynı zamanda organize bir savaş.” Dedi.