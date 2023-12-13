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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023, 22:49 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023, 22:59

Ümit Dikbayır'dan CHP fondaşı Sözcü'de itiraf etti! "Adnan Beker gibi Erdoğan'a oy verenlerde var"

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de yaşanan kaos dinmek bilmiyor. İYİ Parti'de Akşener'e yakınlığıyla tanınan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır "Akşener'in banka hesapları incelensin" diyerek dilekçe verirken, taciz suçlamasıyla disipline sevk edildi. Daha önce istifa edeceği konuşulan Dikbayır "İstifa etmeyeceğim, rezil kepaze edeceğim" sözleriyle Akşener'e gözdağı vermişti. Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Dikbayır, katıldığı canlı yayında Akşener ve İYİ Parti'yi bir kez daha topa tuttu.

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