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Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 14:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Günümüzde bireylerin hayata yaptıkları katkılar değil neyi aldığı, neyi yediği, neyi paylaştığı daha çok gündemde, dijital kültürde yalan ile gerçek yer değiştirdi." dedi. Yapay zekanın adaletsizlikleri derinleştiren yönünün kimi zaman gözardı edildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir." diyerek eşitsizliği gidermenin asli görevli olduğunu ifade etti.

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