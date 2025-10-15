Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 5G ihalesi yarın yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında yarın ihalenin gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, 5G deneyiminin İstanbul Havalimanı, 4 büyüklerin stadyumları, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile toplam 41 alanda deneme izinleri verdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, özellikle üretim tesislerine yönelik deneme izinleri verildiğini hatırlatarak işletmecilerin 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacağını ifade etti.



Bakan Uraloğlu, ihale detaylarına ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, "700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar." açıklamasında bulundu.

-Yeni Dönemle Birlikte Mobil İnternet Hızı Artacak

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleri ile sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak."

-Yerli Üretim Teşvik Ediliyor

5G altyapısında yerlilik ve milliliğin teşvik edildiğini belirten Uraloğlu, "Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, işletmecilerin tekliflerini yarın saat 09.30'a kadar sunabileceğini belirterek ihalenin saat 10.30'da BTK Merkez Binası'nda gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.