Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG banttan iniyor! Bakan Nebati’den önemli açıklamalar

Bugün büyük bir gurur yaşayacak olan Türkiye, bir yanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken diğer yandan da yerli otomobil Togg’un ilk aracının banttan inişinin gururunu yaşayacak. Gemlik fabrikası, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla görkemli bir törenle açılacak. Öte yandan Togg Gemlik Tesisi’ne gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati yerli ve milli otomobille ilgili olarak, ‘’Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu bir başlangıç değil, devam edecek olan bir silsilenin bir zincirin halkalarından bir parçası.’’ dedi.