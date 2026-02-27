SON DAKİKA: Pakistan ve Afganistan arasında resmi savaş başladı!

İstanbul'da 671 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu

Torba yasa teklifinde neler var? Teklif bayram öncesi Meclis'e gelir mi?

SON DAKİKA | Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 5 yaralı