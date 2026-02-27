SON DAKİKA | Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 5 yaralı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıSON DAKİKA | Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 5 yaralıSON DAKİKA | Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 5 yaralıGiriş Tarihi: 27 Şubat 2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 11:17 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Avcılar'da İBB sosyal tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bunlar da Var 00:19Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi 27.02.2026Cuma 00:42Okulda "Kabe'de Hacılar" ilahisinin zil sesi yapılmasından rahatsız olan veli Soner Akbal gözaltına alındı 26.02.2026Perşembe 05:59Uyuşturucu baronları nasıl yakalandı? 26.02.2026Perşembe 00:57Kuruluş Orhan 17.bölüm fragmanı: “Burada bey de benim sultan da benim” 26.02.2026PerşembeCANLI YAYIN