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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 08:35 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 08:37

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılışı meydanlardan izlenecek | Başkan Erdoğan görüntülü görüştü

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Gezeravcı'nın uzaya fırlatılışı meydanlardan izlenebilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı esnasında video konferansla görüştü. Peki Alper Gezeravcı uzayda ne görev yapacak? Ekipte kimler olacak? Yanında neler götürecek? İşte 10 soruda merak edilenler...

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