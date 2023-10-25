Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! AFAD Başkanı Okay Memiş açıkladı: "En fazla insani yardımı ulaştıran ülkeyiz"

Son dakika haberi! Katil İsrail işgal altındaki Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Hastaneleri bombalayan İsrail'e karşı Türkiye Filistin'e yardım elini uzattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş ile Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç beraberindeki heyetlerle Gazze Şeridi’ne gönderilecek insani yardımları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunuyor. A Haber’e konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, “En fazla insani yardımı ulaştıran ülke Türkiye.” dedi.