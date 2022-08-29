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Türkiye'de uygulanan dijital terör! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında anlattı

Türkiye'de uygulanan dijital terör! Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarında anlattı
29.08.2022 01:59

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A Haber canlı yayına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran Türkiye'de uygulanan dijilta terörün detaylarını ve 17-25 Aralık sonrası devreye sokulan ikinci planı anlattıç Kenan Kıran, "Türkiye'de şu an dijital terör uygulanıyor. 17-25 Aralık'ta bunu denediler. Yasadışı ses kayıtları üzerinden bürokratlar, gazeteciler hedef alındı ama başarılı olamadılar.8 Şubat döneminde yalan haberlerle Refah ve Fazilet Partisi kapatıldı. AK Parti de kapatılmak istendi. Şimdi ise yeni hedef sosyal medya üzerinden bunu yapmak." dedi.

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