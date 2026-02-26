Başkan Erdoğan’dan gençlere mesaj: Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen iftar programında GSB yurtlarında kalan öğrenciler, sporcular ve gençlerle bir araya geldi. Türkiye’nin savunma sanayiinden teknolojiye, eğitimden spora kadar birçok alanda büyük atılım gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, gençlerin ülkenin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek “Yeni Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek” mesajı verdi.