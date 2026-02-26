CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan gençlere mesaj: Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen iftar programında GSB yurtlarında kalan öğrenciler, sporcular ve gençlerle bir araya geldi. Türkiye’nin savunma sanayiinden teknolojiye, eğitimden spora kadar birçok alanda büyük atılım gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, gençlerin ülkenin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek “Yeni Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek” mesajı verdi.

AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis"
İzmir’de 2 milyar TL’lik bahis çetesi çökertildi: 49 tutuklama
Nihat Hatipoğlu ile Sahur 7. bölüm
Celal Karatüre ve "Kâbe'de hacılar" akımı

