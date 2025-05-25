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Türkiye-Pakistan zirvesi: Başkan Erdoğan, Şahbaz Şerif’i Kabul Edecek
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Türkiye-Pakistan zirvesi: Başkan Erdoğan, Şahbaz Şerif’i Kabul Edecek

Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:21:21

CANLI TAKİP | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul edecek. İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak. Ziyaret kapsamında, ekonomi, savunma, ticaret ve kültürel alanlardaki ortak çalışmaların yanı sıra, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular da gündemde olacak. Liderlerin görüşmesinin, iki ülke ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor. Öte yandan Hindistan ve Pakistan arasındaki savaş da görüşmenin önemli maddelerinden biri olacak. İki ülke arasında yaşananlar hakkında Başkan Erdoğan, "Eğer talep gelirse barış için elimizden geleni yaparız" demişti.

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