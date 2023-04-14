Türkiye 'Karadeniz Gazı'na kavuşuyor! İlk ateş 20 Nisan'da yanacak

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin Filyos Doğalgaz Tesisi'nde açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız.

Karadeniz gazı devreye alındığında ilk fazda ülke ihtiyacın yüzde 15'ini karşılayacak. Gaz ilk devreye girdiğinde yaklaşık bir yılda kendi yatırım giderlerini karşılayacak." dedi. Bilgin, Karadeniz gazının mayısın ilk yarısında evlerde kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

YERLİ DOĞAL GAZ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Karadeniz gazı için artık çok az bir zaman kaldı. Fatih Sondaj Gemisi'nin tespit ettiği doğal gaz Nisan ayında karaya çıkacak. Mayıs ayında hanelere ulaşacak. Başkan Erdoğan Karadeniz'deki doğal gazın karaya çıkarılma töreninin arefe günü olacağını ifade ederken, törende de bazı müjdelerin olacağını açıkladı.

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayretiyle, arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla, on binlerce personelimizin emekleriyle iki bayramı bir arada yaşayacağız." diye konuştu.

TPAO'DAN SON DAKİKA KARADENİZ GAZI AÇIKLAMASI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazının mayıs ayının ilk yarısında evlerde kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bilgin, Zonguldak'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde Karadeniz gazında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tesiste, Karadeniz gazının devreye alınmaya hazır hale gelmesiyle birlikte güvenlik tedbirlerinin de artırıldığını kaydeden Bilgin, "Bu geceden itibaren güvenlik uygulamalarımız en üst düzeyde başlayacak." dedi.

Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda 20 Nisan'da yapılacak "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"ne yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve gazın fazlar halinde devreye alınacağını belirtti.

Törenin akabinde birinci fazın devreye alınacağını aktaran Bilgin, Karadeniz gazının evlere verilme tarihine ilişkin, "Karadeniz gazı devreye alındığında ilk fazda ülke ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacak. Mayısın ilk yarısında düşünülüyor." ifadesini kullandı.

Bilgin, ilk fazda günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle hane halkının ihtiyacının karşılanacağını dile getirerek, "Faz-2 ile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacağız. Faz-3 devreye girdiğinde, 2028'de günlük üretim 60 milyon metreküp olacak." diye konuştu.