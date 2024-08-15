Son dakika haberi! Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı bugün Ankara’da düzenlendi. Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'lı mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Bakan Fidan, "Müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik ve terörle mücadele zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Tarihi bir gelişmeyi de ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat zaptı az önce imzalandı." dedi. Bakan Fidan iki ülke arasındaki vize gelişmesini de duyurdu.