Başkan Erdoğan Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda konuştu

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBaşkan Erdoğan Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda konuştuBaşkan Erdoğan Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda konuştuGiriş Tarihi: 20 Şubat 2026 16:08 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 16:09 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Başkan Erdoğan’dan AKM’de kritik mesajlar! Cemre Vakfı’nın tanıtım programında kürsüye çıkan Erdoğan, vakfın faaliyet alanları ve Türkiye’nin vizyonuna dair değerlendirmelerini paylaşıyor."Bunlar da Var 00:24Hale Soygazi Nişantaşı’nda: Yıllara meydan okuyan zarafet! 20.02.2026Cuma 02:20AK Parti Gençliğinden “İftara 5 Kala” seferberliği 19.02.2026Perşembe 15:44Video - Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız 19.02.2026Perşembe 01:28Nevşehir'de acı veda: Kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldıran imam fenalık geçirdi 19.02.2026PerşembeCANLI YAYIN