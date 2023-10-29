SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023, 14:51 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 15:06

Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti: 20 yılda 100 yıllık icraat

Türkiye Cumhuriyeti, bugün bir asrı geride bırakmanın heyecanıyla 100'üncü yaşını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel programlara katılacak. Başkan Erdoğan, devlet erkanıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Davetliler, tebriklerini iletmesinin ardından Başkan Erdoğan tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel verilen resepsiyona katıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Balıkçı teknelerinden 100. Yıl koreografisi! Ay-Yıldız ile 100. yıl koreografisi
29.10.2023Pazar
Antalya'da kazaya karışan sürücü hurdaya dönen aracını bırakıp kaçtı
29.10.2023Pazar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
29.10.2023Pazar
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda
29.10.2023Pazar
Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı halde kadın cesedi bulundu
29.10.2023Pazar
Bunlar da Var
Bursa’da çocuk parkında ağaca asılı halde kadın cesedi bulundu 01:20
Çocuk parkında ağaca asılı halde kadın cesedi bulundu
29.10.2023Pazar
Donanmadan tarihi geçit töreni! Milli Savunma Bakanlığı vatandaşları Boğaz’a davet etti: Gemiler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı da selamlayacak 01:51
Donanmadan tarihi geçit töreni!
29.10.2023Pazar
Cumhuriyet 100 yaşında! Başkent’teki ilk tören Anıtkabir’de düzenlenecek 03:20
İşte Başkan Erdoğan'ın programı
29.10.2023Pazar
Cumhuriyet 100 yaşında! Kutlamalar sebebiyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı 02:45
İstanbul'da trafiğe kapalı yollar!
29.10.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA