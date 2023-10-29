Türkiye Cumhuriyeti, bugün bir asrı geride bırakmanın heyecanıyla 100'üncü yaşını kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel programlara katılacak. Başkan Erdoğan, devlet erkanıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Davetliler, tebriklerini iletmesinin ardından Başkan Erdoğan tarafından, Cumhuriyet'in 100. yılına özel verilen resepsiyona katıldı.