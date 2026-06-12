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Türk havacılık tarihinde ilk: 10 uçaklı fil yürüyüşü kamerada!

Türk havacılık tarihinde ilk: 10 uçaklı fil yürüyüşü kamerada!

Göklerde gurur günü! Yerli jetimiz HÜRJET ve Türk Yıldızları, gökyüzünde 10 uçakla eşi benzeri görülmemiş tarihi bir kol uçuşu gerçekleştirdi. Mürted'deki fil yürüyüşü nefes kesti.

Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Hava Kuvvetlerinin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlattı. Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen özel uçuşta, Türk savunma sanayiinin ulaştığı son nokta gökyüzüne kazındı.

Semada Nefes Kesen 10'lu Düzen

Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan iki HÜRJET, gökyüzünde halihazırda 8'li kol düzeninde uçan Türk Yıldızları'na başarıyla entegre oldu. Türk havacılık tarihinde ilk kez toplam 10 uçaktan oluşan dev bir kol uçuşu icra edildi. Hassas manevraların ve yüksek disiplinin sergilendiği gösteri uçuşu, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Mürted'de Tarihi "Fil Yürüyüşü"

Gökyüzündeki gövde gösterisinin ardından piste teker koyan dev filo, askeri havacılıkta güç gösterisi olarak kabul edilen "fil yürüyüşü" (Elephant Walk) ile katılımcıları selamladı. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in bu operasyonel başarısı, yerli ve milli platformların ulaştığı yüksek olgunluk seviyesini gözler önüne serdi.

"Mühendisliğimizin Gökyüzündeki İmzası"

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), havacılık tarihine geçen bu ana ilişkin sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "10 uçak, tek yürek. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen HÜRJET'in Türk Yıldızlarımızla aynı semada süzülmesi; mühendisliğimizin ve havacılıkta ulaştığımız seviyenin gökyüzündeki imzasıdır" ifadelerine yer verilerek TUSAŞ çalışanları ve kahraman pilotlar kutlandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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