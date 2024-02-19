Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye’de üretilen dizilerin Amerika’dan Rusya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünya genelinde 170’ten fazla ülkede yayımlandığını ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Öte yandan İngiliz medyasında yer alan habere göre, Türkiye dünyada ABD ve İngiltere'den sonra en çok dizi ihraç eden üçüncü ülke. Lehçe veya Yunanca gibi diller için alt yazılı seçeneği daha çok tercih ediliyor. Bu sayede izleyiciler Türkçe öğrenmeye bile başlıyor ve dublajlı yayını beklemek zorunda kalmıyor.