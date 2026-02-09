SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıAK Parti MYK bugün toplanıyor!AK Parti MYK bugün toplanıyor!Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 15:24 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye'nin iç ve dış siyasetine yön verecek "Terörsüz Türkiye" vizyonu ile Suriye ve Gazze'deki son gelişmeleri mercek altına alacak.Bunlar da Var 06:04Niğde'de eski muhtar kurşun yağdırdı! 09.02.2026Pazartesi 00:33Siirt'te hayvan otlatma kavgası! 08.02.2026Pazar 00:22Okul önünde akran zorbalığı kameraya yansıdı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler 07.02.2026Cumartesi 00:56Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında 07.02.2026CumartesiCANLI YAYIN