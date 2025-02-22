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Tuba Durgut’tan İsrail delegasyonuna Gazze tepkisi
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Tuba Durgut’tan İsrail delegasyonuna Gazze tepkisi

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 12:32

Roma, İtalya - Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (AKDENİZ PA) 19. Genel Kurulu, 19-22 Şubat 2025 tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildi. Bölgesel barış, güvenlik ve parlamenter işbirliğinin ele alındığı toplantıda tansiyon, İsrail delegasyonunun Gazze’de yaşanan katliamı meşrulaştırmaya çalışmasıyla yükseldi. AKDENİZ PA Türk delegasyonu Üyesi Kadın Parlamenter Forumu Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, İsrail’in suçlayıcı ve manipülatif yaklaşımına karşı sert bir çıkış yaparak oturuma damga vurdu.

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