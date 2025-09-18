Trump ve Starmer arasında "Filistin" çatlağı

ABD Başkanı Donal Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Londra'da ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. İsrail-Gazze konusu çok karışık ancak çözülecek. Biz de Gazze savaşın bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Starmer ise "Filistin'i tanıma konusunda çalışıyoruz " dedi. Bunun üzerine Trump "İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var" deyip Filistin'i tanıma kararına karşı çıktı. Starmer'ın 'Hamas'sız Filistin sözlerini Trump alkışladı. Bu durum "iyi polis kötü polis oyunu mu?" dedirtti.