Trump Gazze Barış Kurulu'nda konuştu

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 13:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 14:03

Gazze Barış Kurulu üyeleri Davos'ta bir araya gelirken, açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Donald Trump imzaların atıldığını duyurdu. Kurul üyelerine övgüde bulunan Trump, "Gazze'deki ateşi söndüreceğiz" mesajını verdi.