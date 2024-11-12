PODCAST CANLI YAYIN
“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın'dan itiraf mektubu!
Haberler Güncel Videoları

“Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın'dan itiraf mektubu!

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 14:58

Mehmet Aydın mektubunda, “Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan'a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne'deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan'ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay'ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat'la birlikte Ayhan Çalışkan‘ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir. 1000'e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay‘a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay‘ya sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya'ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur” dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Azerbaycan'da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
12.11.2024Salı
Narin Güran cinayeti davası! Katil ne zaman ortaya çıkacak? Katili HTS kayıtları mı ele verecek
12.11.2024Salı
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü!
12.11.2024Salı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi sinirlendiren görüş ayrılığı sorusu: Mesleği bırak
12.11.2024Salı
Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
12.11.2024Salı
Bunlar da Var
Son dakika! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis soruşturması 01:23
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahis soruşturması
11.11.2024Pazartesi
Annenin, uygunsuz görüntülerini oğlunun adına açtığı sosyal medya kanalında sattığı olaya ilişkin inceleme 02:59
Annenin uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından sattığı olaya iliskin inceleme
11.11.2024Pazartesi
Bodrum’da cinnet anları: Gözü dönen adam kardeşinin bulunduğu marketi ateşe verdi! Ölü ve yaralı var 01:34
Bodrum'da cinnet anları!
12.11.2024Salı
Serdar Ortaç serbest bırakılması üzerine açıklamalarda bulundu 02:44
Serdar Ortaç serbest bırakılması üzerine açıklamalarda bulundu
11.11.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA