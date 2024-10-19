Toprak Razgatlıoğlu ikinci kez dünya şampiyonu

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 17:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 17:43

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve genel klasmanda puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Jerez de la Frontera kentindeki şampiyonluk kutlamasının ardından açıklamalarda bulunan Toprak, "Çok mutluyuz çünkü artık stresler bitti diyebiliriz. Uzun bir sezonu şampiyon kapatmak çok mutluluk verici. Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdığımız için çok mutluyum ve gururluyum." diye konuştu.