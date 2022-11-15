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Topluma nifak tohumu ekenlerin hepsi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi yandaşı! Algısı işte böyle patladı

Topluma nifak tohumu ekenlerin hepsi Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi yandaşı! Algısı işte böyle patladı
15.11.2022 18:22 - Son Güncelleme: 15.11.2022 18:22

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiraya dayalı müflis siyaseti bir kez daha elinde patladı. İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı üzerinden algı operasyonuna soyunan Kılıçdaroğlu, "Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenler alçaktır" dedi. Öte yandan sürecin başından bu yana hain terör saldırısından nifak çıkarıp arayış içerisinde olan, devleti ve hükümeti hedef gösterip terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan yapı, CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun desteklediği yapı olarak karşımıza çıkıyor. Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini örneklerle çürüttü ve detayları sizler için derledi.

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