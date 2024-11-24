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Tokat’ta 120 köy yolu ulaşıma açıldı: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Tokat’ta 120 köy yolu ulaşıma açıldı: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 22:24 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 22:24

Tokat’ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent genelinde birçok köy yolunun kapanmasına yol açtı. Ancak, İl Özel İdaresi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kapanan 120 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Zile ilçesi İğdir köyü yolunda ise kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ederken, yolların açılması ve mahsur kalan kişilerin güvenli şekilde kurtarılması sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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