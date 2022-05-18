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Terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç'in dosyası kabarık! Askerlerimizi şehit eden tanksavar füzelerini PKK'ya verdiler

Terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç'in dosyası kabarık! Askerlerimizi şehit eden tanksavar füzelerini PKK'ya verdiler
18.05.2022 14:34

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Türkiye Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasına karşı çıkıyor! Bu konuda Türkiye'nin en haklı itirazı ise söz konusu ülkelerin terör örgütü PKK'ya verdiği destekler. NATO’ya üye olmaya hazırlanan İsveç, Türkiye’nin onayını almak için Ankara’ya heyet yollama kararı alırken Ankara’nın Stockholm’ün terör örgütü PKK’ya verdiği destekle ilgili kabarık bir dosyayı masaya koyması bekleniyor. İsveç, PKK/PYD’ye tanksavar füze ve dron desteği sağlıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar da A Haber yayınında 26 Nisan'da Kuzey Irak'ta Mehmetçiğe düzenlenen saldırıyı ve İsveç'in PKK'ya desteği hakkında konuştu.

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