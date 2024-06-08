TBMM'de DEM Partili Ömer Öcalan alçak ifadelere imza attı. Şanlı TSK'yı soykırımcı İsrail askerine benzeten kravatlı terörist Öcalan, " 'Burada, 'Gazze' diye ağlıyor ama Hakkâri’ye Gazze politikası uygulanıyor" ifadelerini kullandı. Skandala AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül çok sert tepki gösterdi. Gül, " "Burada birkaç hatip Türkiye ile Gazze’yi mukayese etme cüretine girerek, Gazze’de kendi topraklarını savunan kahramanlar ile Türkiye’yi mukayese etmiştir. Türkiye, her zaman, tarih boyunca emperyalistlerin karşısında durmuş hür, bağımsız, müstakil bir devlettir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Türkiye, Gazze’deki mazlumların da Gazze’deki direnişin de yanında yer almaktadır. Bizim karşısında olduğumuz terör örgütleridir, terör örgütlerine destek verenlerdir, şiddeti destekleyenlerdir" ifadelerini kullandı.