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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024, 09:41 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024, 09:41

TBMM'de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan'dan alçak sözler: TSK'yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti'den sert tepki

TBMM'de DEM Partili Ömer Öcalan alçak ifadelere imza attı. Şanlı TSK'yı soykırımcı İsrail askerine benzeten kravatlı terörist Öcalan, " 'Burada, 'Gazze' diye ağlıyor ama Hakkâri’ye Gazze politikası uygulanıyor" ifadelerini kullandı. Skandala AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül çok sert tepki gösterdi. Gül, " "Burada birkaç hatip Türkiye ile Gazze’yi mukayese etme cüretine girerek, Gazze’de kendi topraklarını savunan kahramanlar ile Türkiye’yi mukayese etmiştir. Türkiye, her zaman, tarih boyunca emperyalistlerin karşısında durmuş hür, bağımsız, müstakil bir devlettir, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Türkiye, Gazze’deki mazlumların da Gazze’deki direnişin de yanında yer almaktadır. Bizim karşısında olduğumuz terör örgütleridir, terör örgütlerine destek verenlerdir, şiddeti destekleyenlerdir" ifadelerini kullandı.

TBMMde gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalandan alçak sözler: TSKyı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Partiden sert tepki
TBMM'de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan'dan alçak sözler: TSK'yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti'den sert tepki

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