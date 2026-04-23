TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Birinci Meclis’te konuştu
Tarihi Ulus semtindeki Birinci Meclis binasında gerçekleşen törende, 1920 ruhu yeniden canlandırıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, o günkü zorlu şartlarda toplanan meclisin sadece bir bina değil, bir milletin küllerinden doğuşunun simgesi olduğunu ifade etti. "Bu meclis, esareti kabul etmeyen bir milletin dünyaya verdiği en gür cevaptır" diyen Kurtulmuş, 106 yıl önceki heyecanı bugünün çocuklarıyla paylaşmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.