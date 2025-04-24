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Takla atan aracın açılan kapısından fırlayan genç sürücü hayatını kaybetti
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Takla atan aracın açılan kapısından fırlayan genç sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:32:22

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce başka bir otomobile çarptı ardından bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Aracın motorunun yerinden fırladığı kazada açılan kapıdan yola savulan 19 yaşındaki genç sürücü hastanede hayatın kaybederken 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden gencin cenazesinin alınması sırasında annesinin feryatları yürekleri dağladı Gencin kornealarının bağışlandığı öğrenilirken acılı annenin "Oğlum dünyayı görmeye devam edecek" dediği öğrenildi.

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