Takla atan aracın açılan kapısından fırlayan genç sürücü hayatını kaybetti

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce başka bir otomobile çarptı ardından bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Aracın motorunun yerinden fırladığı kazada açılan kapıdan yola savulan 19 yaşındaki genç sürücü hastanede hayatın kaybederken 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden gencin cenazesinin alınması sırasında annesinin feryatları yürekleri dağladı
Gencin kornealarının bağışlandığı öğrenilirken acılı annenin "Oğlum dünyayı görmeye devam edecek" dediği öğrenildi.