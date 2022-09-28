Suriye’ye yeni harekat yapılacak mı? Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Suriye’ye harekat planıyla ilgili olarak, ‘’Bir gece ansızın dediğim konu odur, yapmamız gereken neyse onu gerekli ve uygun gördüğümüz anda yaparız. Bugünkü MGK metninde bunlara özellikle yer verdik. Biz terörle mücadele gayretimizde bölgenin huzurunu da temin ediyoruz. Terörle mücadele tek taraflı olmaz. Karşı taraf da buna olumlu yaklaşımda bulunması lazım. ABD ve Rusya'nın vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. PKK/YPG sınırımıza yakın bölgelerde hala konuşlu tatbikat yapıyor. Hatta Kamışlı ve çevresinde eğitim alıyorlar.’’ dedi.