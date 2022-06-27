Suriye’de harekat sinyali! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan Başkan Erdoğan Suriye sınırındaki operasyonlar ile ilgili olarak ‘’Irak sınırımızı teröristlerin saldırılarından kalıcı olarak kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvelik koridorunun eksiklerini tamamlama ile ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege'de haklarımızı korumaya yönelik gereken tüm adımları atacağız’’ dedi.