Suriye saat verdi Halep'te SDG hedefleri vurulacak

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG Halep'te sivilleri hedef almaya devam ediyor. Saldırılarda 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralandı. Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli saldırılara başlanacağını bildirdi. Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi, sivillerin güvenliği için tahliye koridorları açıldı ve tahliye işlemleri başlatıldı.