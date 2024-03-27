Sor Bakalım Niye Yapmadık | 'İsrafı bitirdik' demek için İstanbullunun milyonlarını harcayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yine animasyona konu oldu

Göreve geldiği günden itibaren İstanbul'un parasını kendi çıkarları harcayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, 'israfı bitirmek' için milyonları boşa harcamıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandalı animasyon filmine yine konu oldu. Söz konusu animasyon filminde çok ince mesajlar verirken, Barış Yarkadaş’ın Ekrem İmamoğlu’na şarkı göndermesi dikkat çekti. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun “İsrafı bitirdik demek için milyonlarca liralık reklam yapmak çelişki yapmak değil mi?” sorusuna verdiği cevap ise İstanbul’un içler acısı durumunu gözler önüne bir kez daha serdi. İşte o video...