SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Mart 2024, 03:33 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024, 03:33

Sor Bakalım Niye Yapmadık | 'İsrafı bitirdik' demek için İstanbullunun milyonlarını harcayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yine animasyona konu oldu

Göreve geldiği günden itibaren İstanbul'un parasını kendi çıkarları harcayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, 'israfı bitirmek' için milyonları boşa harcamıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun skandalı animasyon filmine yine konu oldu. Söz konusu animasyon filminde çok ince mesajlar verirken, Barış Yarkadaş’ın Ekrem İmamoğlu’na şarkı göndermesi dikkat çekti. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun “İsrafı bitirdik demek için milyonlarca liralık reklam yapmak çelişki yapmak değil mi?” sorusuna verdiği cevap ise İstanbul’un içler acısı durumunu gözler önüne bir kez daha serdi. İşte o video...

SIRADAKİ VİDEO
Türk havacılığının altın çağı! Bayraktar TB3 ASELFLIR-500 ile uçuş testini başarıyla tamamladı
27.03.2024Çarşamba
MSB’den ‘’ATAK’’ paylaşımı
26.03.2024Salı
İYİ Partili Oktay Vural CHP lideri Özgür Özel'i topa tuttu! "İYİ Parti'ye saldırılmasını siz mi istediniz?"
27.03.2024Çarşamba
İZLE I AK Parti sosyal medyayı salladı! Reklam filmine beğeni yağdı
26.03.2024Salı
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan 'Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması Programı’nda önemli açıklamalar!
26.03.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE: ​Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! 00:59
İZLE: ​Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı!
26.03.2024Salı
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı! Dünyanın en uzun üçüncü köprüsü yerle bir oldu 00:29
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı!
26.03.2024Salı
Galatasaray’ın ’Dayı’sı meğer 3 senelik evliymiş! Kerem Demirbay’ın eşinin güzelliği parmak ısırttı! Okan Buruk’un 8 numarası... 01:16
Galatasaray'ın 'Dayı'sı meğer 3 senelik evliymiş!
26.03.2024Salı
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri 00:43
Hakem toplantısı ifşa oldu
26.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA